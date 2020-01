Clássico abrilhanta início do ano no campeonato da I Liga

Na 15.ª jornada, a equipa de Sérgio Conceição entra no domingo no Estádio José Alvalade (17h30), já depois de o campeão Benfica defrontar no sábado fora o Vitória de Guimarães (5.º classificado), a partir das 20h30.No domingo, em Alvalade, o FC Porto terá maior pressão, com a equipa a procurar diminuir ou, pelo menos, manter a distância para as “águias”, mas num jogo em que a história recente não está do lado dos azuis e brancos.Com a primeira volta ainda por completar, o Sporting já está a 13 pontos do Benfica, e é o FC Porto que parece ter mais a perder, num campo onde não vence desde 2008, com seis triunfos dos “leões” e oito empates em 14 jogos.Para o clássico, Silas poderá contar com Bolasie, despenalizado de um castigo, e com o reforço dos sub-23 Pedro Neto, enquanto do lado portista o plantel deverá estar na máxima força, sem castigados ou lesionados.













Em Guimarães, Bruno Lage tem o plantel cada vez mais próximo da máxima força, com o regresso aos treinos, no primeiro dia do ano, na quarta-feira perante 22 mil espetadores na Luz, de André Almeida e de Rafa Silva, recuperados de lesão.A última vez que o Benfica perdeu pontos em Guimarães foi em 2014/15, mas com um empate que foi suficiente para garantir então o título de campeão.A jornada que marca o regresso da Liga, em paragem competitiva há mais de duas semanas, terá a estreia de três treinadores: Rúben Amorim no Sporting de Braga, Ricardo Soares no Moreirense e Daniel Ramos no Boavista.O Sp. Braga, que rescindiu com Sá Pinto, está nos 16 avos de final da Liga Europa e na “final four” da Taça da Liga, mas na I Liga a equipa segue no oitavo lugar, e nos dois últimos jogos perdeu com as equipas de fundo de tabela, Aves e Paços de Ferreira.Os bracarenses iniciam o ano em jogo no sábado no Jamor (18h00), frente ao Belenenses SAD (14.º), emblema que também não vence há dois jogos, mas um dos quais um empate em casa com o FC Porto e o outro fora com o Moreirense.No Boavista (9.º), que recebe no sábado o Portimonense (16.º), Daniel Ramos substitui Lito Vidigal, num momento em que a equipa axadrezada tem quatro derrotas nos últimos seis jogos, embora os algarvios só tenham vencido fora à segunda jornada.A outra estreia será a de Ricardo Soares no Moreirense, após a saída de Vítor Campelos, com a equipa de Moreira de Cónegos a visitar no domingo o 17.º e penúltimo classificado, o Paços de Ferreira (15h00).Ainda nesta 15.ª ronda, o promovido Famalicão (4.º) recebe no domingo o Vitória de Setúbal (7.º), num momento em que os famalicenses -- que chegaram a liderar o campeonato -, cumprem a sua pior série (dois empates e três derrotas) e não vencem há dois meses.Desportivo das Aves - Santa Clara, 15h30Boavista - Portimonense, 15h30Belenenses - Sporting de Braga, 18h00Vitória de Guimarães - Benfica, 20h30Paços de Ferreira - Moreirense, 15h00Tondela - Gil Vicente, 15h00Rio Ave - Marítimo, 15h00Sporting - FC Porto, 17h30Famalicão - Vitória de Setúbal, 20h00