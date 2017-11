Clássico visto da baliza por Helton

José Sá ou Casillas no FC Porto, Bruno Varela ou Svilar no Benfica? São as perguntas do momento a quatro dias da realização do clássico FC Porto-Benfica, a contar para a 13ª jornada do campeonato da I Liga, de futebol.



Helton jogou 11 temporadas de “dragão” ao peito.



Esta segunda-feira falou ao jornalista Pedro Ferreira sobre o que é ser guarda-redes de uma equipa grande.



O ex-jogador dos azuis e brancos falou à margem do congresso mundial que reúne olheiros de futebol, profissionais que detetam valores e que decorre em Vila Nova de Gaia.

Helton considera que desfecho do clássico "não vai ditar final do campeonato"



O ex-guarda-redes do FC Porto Helton considerou que o desfecho do clássico de sexta-feira entre os 'dragões' e o Benfica "não vai ditar o final do campeonato" português de futebol.



O jogador brasileiro considera que o FC Porto "está mais consistente" nesta edição da I Liga, mas lembra que em jogos como este, essa premissa não é garantia de sucesso.



"O resultado deste jogo não dita o final do campeonato. É preciso continuarem a dedicar-se ao máximo, até porque quando se trata de clássico, não interessa muito quem está à frente ou atrás, ou quem joga melhor ou pior. O necessário é manter a personalidade", analisou Helton.



Sobre o facto de o FC Porto ter, na última jornada, cedido um empate (1-1 na Vila das Aves) que permitiu a Sporting e Benfica encurtar distâncias para a liderança, Helton não considerou que tal coloque pressão extra aos 'dragões' no clássico de sexta-feira, da 13.ª jornada da I Liga.



"Estamos a falar de jogadores de alto nível. Isso não deve afetar em nada. É preciso manter a cabeça serena e focada no objetivo, trabalhar normalmente", disse Helton, deixando claro a sua condição de portista.