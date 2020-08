Cláudio Falcão confirmado no dia do regresso ao trabalho do Farense

"O Sporting Clube Farense - Algarve Futebol SAD comunica que chegou a acordo com o atleta Cláudio Falcão para a celebração de um contrato com a duração de três épocas desportivas", revelou o emblema algarvio, em comunicado.



Segundo o Farense, o jogador, "fortemente concorrido por vários clubes nacionais e internacionais", optou pelo projeto algarvio pela "importância da estrutura, do treinador e do presidente no momento da escolha".



Cláudio Falcão, 26 anos, médio-defensivo que também pode jogar a central, chega ao Algarve depois de quatro épocas no Desportivo das Aves, num percurso que teve como ponto alto a conquista da Taça de Portugal, em 2018, tendo acertado a rescisão amigável com os avenses no início da semana.



Em São Brás de Alportel, o treinador Sérgio Vieira comandou o plantel no primeiro contacto com a bola, com a presença de três dos cinco reforços já anunciados - o guarda-redes Ricardo Velho (ex-Sporting de Braga), o médio Amine (ex-Leixões) e o avançado Pedro Henrique (ex-Feirense) -, uma vez que Cláudio Falcão e Rafael Defendi (ex-Famalicão) estiveram ausentes.



Do plantel que garantiu à subida à I Liga, transitam 12 jogadores, com destaque para o guarda-redes Hugo Marques, o defesa Cássio e os médios Fabrício Isidoro e Ryan Gauld, os elementos mais preponderantes da última época.



Dois atletas que estavam emprestados, Pedro Simões e Ângelo Taveira, voltaram para integrar a pré-época, durante a qual poderão ser utilizados jogadores da equipa satélite (Farense 1910) e dos juniores, em caso de necessidade.



O primeiro treino contou com Gabriel, Murilo, Seruca e Paollo, do Farense 1910, e com o júnior Guilherme.



A pré-época continuará a dividir-se entre São Brás de Alportel e o Estádio Algarve, estando ainda em cima da mesa a possibilidade de realizar um estágio.



Os efeitos da pandemia de covid-19, que afastaram várias equipas inglesas de estagiar no Algarve, obrigaram o Farense a cancelar jogos particulares.



A edição 2020/21 da I Liga portuguesa de futebol tem início no fim de semana de 20 de setembro, com o sorteio da prova marcado para 28 de agosto.