Clubes da II Liga rejeitam qualquer alteração ao estatuto da competição

"Existem algumas tentativas, ainda que não diretas, de poder condicionar a Liga Pro para que deixe de ser uma Liga profissional e passe a semiprofissional, e nós somos contra, obviamente", disse Paulo Lopo, presidente da SAD do Leixões, que leu o memorando de entendimento numa conferência realizada no Estádio Cidade de Coimbra.



Segundo Rui Alves, presidente do Nacional, têm existido algumas movimentações "nos corredores do futebol, embora não assumidas publicamente, […] no sentido de considerar que Portugal não tem dimensão demográfica e económica para ter uma II Liga profissional", algo que preocupa os dirigentes dos emblemas da segunda divisão.



"Daí que haja uma preocupação de sustentabilidade do edifício do futebol profissional de que isto se venha a concretizar por iniciativa dos organismos que têm o poder de gerir o futebol", salientou o dirigente, referindo que os clubes estão "coesos para combater qualquer tentativa que vá em sentido contrário".



O líder do clube madeirense frisou que não devem ser “os poderes, por quaisquer razões de qualquer natureza”, a tentar “perverter o sentido da lei que, no fundo, consagra também o modelo de desenvolvimento do futebol profissional em Portugal".



Rui Alves observou que, nos campeonatos mais próximos, "cuja discussão se faz por comparação muitas vezes aos mais variados níveis, não existe nenhuma que não tenha uma II Liga profissional".



OS clubes da II Liga de futebol exigem também a manutenção do regime vigente de distribuição de verbas relativas ao fundo de solidariedade da UEFA destinadas e afetas ao futebol de formação.



Por último, exigem a inclusão dos clubes da II Liga "em todo e quaisquer encontros promovidos pela Liga Portuguesa de Futebol e Federação Portuguesa de Futebol relativos ao futebol profissional".



De acordo com o presidente da Académica, anfitriã do encontro de hoje, estiveram representadas na reunião "todas as sociedades desportivas" dos clubes que militam no segundo escalão do futebol português.