Clubes da II Liga vão receber mais de 6 milhões de euros do mecanismo de solidariedade da UEFA

De acordo com a nota, a partir de segunda-feira, 16 clubes que competem na II Liga (as equipas B não são contempladas) vão começar a receber a maior verba de sempre no âmbito do mecanismo de solidariedade da UEFA, partilhando, de forma equitativa, um total de 6.119.000 euros.



“Este valor só foi possível devido ao trabalho conjunto entre a FPF e a Liga Portugal, numa clara demonstração de que o futebol português só tem a ganhar com a cooperação e alinhamento completo entre estas duas instituições, unidas na defesa dos interesses da indústria. Um novo ciclo que se saúda”, refere o comunicado.



A FPF e a Liga Portuguesa de Futebol Profissional sublinham que este modelo de solidariedade tem sido e continuará a ser um pilar importante para a defesa do equilíbrio competitivo e para o desenvolvimento sustentável do futebol português, pelo que continuarão a unir esforços no sentido de preservar este princípio.



Em setembro de 2024, em assembleia geral, os clubes do futebol profissional aprovaram por unanimidade a manutenção da distribuição equitativa das verbas de solidariedade provenientes da UEFA aos emblemas da II Liga, garantindo um apoio financeiro justo e equilibrado entre todos.