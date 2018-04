Clubes do G15 vão passar a reunir-se mensalmente

Lusa Comentários 12 Abr, 2018, 21:42 / atualizado em 12 Abr, 2018, 21:42 | Futebol Nacional

"Esta foi mais uma reunião, como outras que vamos fazer, vamos reunir-nos numa base mensal. O Belenenses foi o anfitrião desta reunião e, muito em breve, vamos voltar a reunir-nos aqui", disse Rui Pedro Soares, que falou na qualidade de porta-voz, à saída da reunião do G15 (grupo de clubes da I Liga, exceto Benfica, FC Porto e Sporting), efetuada no Lagoas Park, em Oeiras.

O líder da SAD do Belenenses confirmou a presença de todos os clubes pertencentes ao G15, com exceção do Rio Ave, que não se fez representar neste encontro, o primeiro realizado em Lisboa.

"De facto, é normal que, reunindo numa base mensal, nem todos os clubes possam estar em todas as reuniões. Por uma questão particular, apenas o Rio Ave não fez nenhuma comunicação", confirmou.

O presidente do Marítimo, Carlos Pereira, que também falou no fim da reunião à comunicação social, assegurou que estiveram em discussão o modelo de governação da Liga e o caso da reintegração do Gil Vicente no primeiro escalão do futebol português.

"O que nos preocupa é o facto de não sabermos se devemos ou não integrá-lo [Gil Vicente] na próxima época, ou seja, se temos uma base regulamentar para proceder a essa reintegração", disse o presidente maritimista.

Foi ainda debatida a questão da criação de um campeonato sub-23, ficando decidido o pedido de alargamento do prazo de inscrição, não excedendo o final desta época, para estudo e divulgação da regulamentação da prova.

"Um dos assuntos discutidos foi a questão do campeonato sub-23 e ficou decidido que iriamos pedir uma prorrogação do prazo de inscrição das equipas, pois gostaríamos de saber primeiro os fundamentos dessa participação e conhecer a regulamentação", conclui Carlos Pereira.

Os clubes do G15 vão voltar a reunir-se ainda antes da próxima Assembleia Geral da Liga, que está marcada para o dia 27 de abril.