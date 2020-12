Clubes madeirenses preocupados com jogos em atraso do Campeonato de Portugal

A equipa B do Marítimo é a única profissional das quatro madeirenses (AD Camacha, Câmara de Lobos e União da Madeira SAD são as restantes) que militam no terceiro escalão do futebol português e que estão impossibilitadas de competir desde o final de outubro.





A Madeira é a única zona do país onde não se estão a realizar os jogos da competição, pelo que as equipas estão a acumular partidas em atraso.

”, explicou o presidente do clube, Sérgio Nóbrega, à agência Lusa,Já, ao chamar à atenção de que o problema de reagendar os jogos não reside exclusivamente nas equipas madeirenses, após ter procurado remarcar o jogo em atraso para um dia de semana com Mondinense FC e Brito SC, pedido que foi negado e justificado com as atividades profissionais dos atletas.





Argumentos em defesa dos atletas







“O Salgueiros milita no Campeonato de Portugal e vinha à Madeira jogar com o Marítimo (para a Taça de Portugal). O "modus operandi" era o mesmo e, daí, a injustiça de nós não podermos receber as equipas”, frisou à Lusa, lembrando a partida entre a formação nortenha e os 'verde rubros' na Madeira, que foi adiada para 23 de dezembro, devido ao elevado número de casos positivos no Salgueiros.O timoneiro da formação secundária do Marítimo, Ludgero Castro, tem encontrado na Liga Revelação (sub-23) uma solução para manter os seus atletas no ativo, relembrando que “nem todos podem competir”, devido à idade, e sublinhou que a competição entre os atletas do clube tem ajudado a manter o espírito competitivo da equipa.Ainda assim, reconheceu que “treinar não é o mesmo que jogar”, e adiantou que os maritimistas já realizaram “115 treinos para disputar apenas três partidas oficiais”.Nos restantes conjuntos, o “drama” acentua-se por falta de competição, tornando “difícil motivar os jogadores”, porque os atletas “não são máquinas com um botão de ligar e desligar”.Os conjuntos madeirenses mostraram-se “sensibilizados” com o comunicado dos capitães do Campeonato de Portugal, que se recusam a estar “calados” e chamaram a atenção do Governo Regional para a importância de os atletas voltarem rapidamente ao ativo, por se tratar da sua “única fonte de rendimento”.