Coates confiante para confrontos da seleção uruguaia

RTP 29 Ago, 2017, 17:39 | Futebol Nacional

Em declarações ao jornal Ovación, Sebastian Coates mostrou-se confiante para os confrontos da equipa do Uruguai, de qualificação para o Mundial 2018, frente à Argentina e Paraguai.



"Tenho vindo a jogar com muita confiança. Espero que, jogue quem jogar, o faça da melhor maneira possível, para atingirmos os nossos objetivos", declarou o jogador de 26 anos.



Coates disse querer dar aos fãs do Uruguai as alegrias que merecem com boas exibições e explicou a responsabilidade de vestir a camisola da seleção Celeste.



"É uma grande responsabilidade, ainda que seja sempre assim quando se veste a camisola do Uruguai. Mas obviamente que este jogo é especial. É um clássico, tem um sabor diferente", referindo-se à partida frente à Argentina.



Coates é um dos jogadores indispensáveis da equipa de Jorge Jesus. Pelo Sporting esta temporada, o internacional uruguaio representou o clube de Alvalade nas quatro partidas da Liga Portuguesa e no playoff de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, frente ao Steua de Bucareste.