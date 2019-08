Coates diz que seria "um erro" pensar num Benfica mais fraco sem Jonas e Félix

Lusa Comentários 03 Ago, 2019, 13:51 | Futebol Nacional

"Estaria a cometer um erro se pensasse que o Benfica não tem jogadores da mesma qualidade ou se pensasse que a equipa baixou de qualidade. Estaria a cometer um erro se pensasse isso. Pelo que se viu na pré-época, continua uma boa equipa", disse o internacional uruguaio.

Coates falava na conferência de imprensa de antevisão da partida, no Estádio Algarve, depois de ter realizado o treino de ambientação ao relvado.

O jogador sul-americano relativizou o saldo `leonino` na pré-época, em que não conseguiu somar qualquer vitória, garantindo que nesta fase os objetivos da equipa foram outros.

"A pré-temporada serve para nos colocarmos bem fisicamente, para os novos jogadores se ambientarem ao grupo. Há muitas mudanças, muitas variantes nesses jogos, em que o treinador e o grupo procuram ganhar ritmo. Não importa se ganhaste ou não. Se amanhã [domingo] ganharmos, conquistamos o título", referiu.

Sobre a importância de começar a época com um troféu, Coates reconheceu que "seria importante ganhar" e que esse seria um estímulo em termos anímicos, ressalvando que a época "é muito longa" e que "durante o ano passam-se muitas coisas".

O Sporting e o Benfica disputam no domingo a Supertaça Cândido de Oliveira, no Estádio do Algarve, a partir das 20:45.