Coentrão vai assinar pelo Sporting. Viaja amanhã para Lisboa

RTP 19 Jun, 2017, 17:36 / atualizado em 19 Jun, 2017, 19:04 | Futebol Nacional

Fábio Coentrão volta a trabalhar com Jorge Jesus, técnico com quem foi bem sucedido na temporada de 2009/2010, no Benfica, que o adaptou a lateral esquerdo, onde jogou maior parte da temporada.



A 8 de novembro de 2009 foi convocado pela primeira vez à Seleção Nacional e fez a sua estreia na primeira mão do play-off do Campeonato do Mundo de 2010 frente à Bósnia e Herzegovina, jogo que Portugal venceu por 1-0.



Em Portugal jogou pelo Rio Ave, Benfica e, por empréstimo do Benfica, no Nacional.



Em julho de 2011 o Sport Lisboa e Benfica anunciava a transferência de Coentrão para o Real Madrid por 30 milhões de euros. Fez a sua estreia pelo Real num amigável de pré-época com o LA Galaxy a 16 de Julho de 2011.



Ao serviço do Real Madrid, Fábio Coentrão fez apenas 6 jogos esta última temporada, dois na Liga dos Campeões, 3 na liga espanhola e um na Taça do Rei.