Conceição ambiciona "conquistar mais títulos" ao serviço do FC Porto

No dia seguinte a uma nova vitória frente ao Benfica, o treinador agradeceu a homenagem, que encara como um incentivo para o futuro.Sérgio Conceição é agora figura de destaque num novo espaço do Museu do Futebol Clube do Porto, onde estão todos os troféus conquistados por Conceição como jogador, desde 1991, e também os troféus conquistados como treinador.





Sérgio Conceição revelou ainda a vontade de reconquistar "a tal hegemonia que se apregoa no FC Porto".



Sérgio Conceição falou ainda do futuro e da vontade de conquistar mais títulos ao serviço do FC Porto.