Conceição e Keizer determinados a conquistar segundo troféu

"Sem ser uma época excecional -- a passada só ganhámos o campeonato --, acho que uma equipa como a do FC Porto tem de ganhar mais do que o campeonato. Este ano não ganhámos o campeonato, mas a Supertaça. Mas queremos este segundo título. As equipas grandes vivem de títulos e ganhar só alguma coisa não chega", disse Sérgio Conceição, ao site da federação, recordando o triunfo na Supertaça 3-1 ao Aves.



Marcel Keizer sublinha o facto de o Sporting já ter triunfado na Taça da Liga (impôs-se ao FC Porto no desempate por penáltis) e insiste que o único pensamento do seu grupo de trabalho é amealhar mais este troféu.



"É uma final e só pensamos em vencê-la. É o que estamos a fazer. Já vencemos um troféu, mas este é maior para nós. Acho que faremos tudo o que pudermos para ganhar. E logo direi se esta é uma boa época", disse.



Sobre o rival, o holandês elogia "uma equipa muito forte, fisicamente poderosa e com muitos jogadores com qualidade individual", pelo que defende que o Sporting tem de exibir a melhor da sua qualidade, num desempenho perfeito.



"As equipas conhecem-se bem. Preparámos o jogo e aquilo que é esta final olhando para tudo isso, sem pensar que os jogos passados possam ser decisivos. Aqui não há grandes segredos, mas a preparação dos pormenores", defende Conceição.



Sérgio Conceição promete um FC Porto fiel ao seu estilo -- "mudar a dinâmica da equipa antes de uma final é muito arriscado" -- e focado em "eliminar alguns dos pontos fortes do rival".



"Entrar no Jamor é algo com simbolismo bastante importante. Costumo dizer aos jogadores que depois do jogo do título este é o mais bonito da época. Um dia diferente. De família, de verdadeira festa do futebol. Espero que assim seja", concluiu.



Marcel Keizer assegura que o Sporting vai "manter os princípios da equipa", que ajusta em detalhes face ao adversário: "Se os mantivermos, estamos prontos".



O holandês congratulou-se ainda pelo facto da final da Taça de Portugal terminar a época desportiva nacional, considerando que isso "motiva muito os atletas".