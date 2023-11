Conceição pede trabalho e firmeza na evolução de David Carmo

"A melhor forma de o tranquilizar é trabalhar nos aspetos em que ele não estará tão bem. Não conheço outra maneira, sinceramente. Há que perceber que, antes de ele vir para o FC Porto, jogou maioritariamente numa linha de cinco [defesas] e com três centrais. Não se notava tanto um ou outro erro e o [Sporting de] Braga defendia em zonas distintas das nossas. Obviamente, um central do FC Porto está sempre mais exposto do que qualquer outro que jogue numa equipa com uma forma de defender diferente da nossa", analisou.

Sérgio Conceição falava na conferência de imprensa de antevisão à visita ao Vitória de Guimarães, no sábado, da 11.ª jornada da I Liga, tendo sido questionado sobre os nove cartões amarelos recebidos por David Carmo nos 10 duelos cumpridos esta temporada.

"Quando um defesa central consegue essa evolução, fica [preparado] para poder ter uma carreira longa e bem consistente. É preciso trabalho, receber uns assobios de vez em quando, levar uns cartões amarelos e não parar. Temos de trabalhar e continuar", frisou.

David Carmo, que já foi expulso por acumulação de cartões amarelos na vitória em casa face ao Portimonense (1-0), da oitava jornada da prova, tem dividido o eixo defensivo com Pepe, cuja longevidade voltou a proporcionar mais um recorde na Liga dos Campeões.

O capitão do FC Porto tornou-se o jogador mais velho a marcar na principal competição europeia de clubes na terça-feira, então com 40 anos e 254 dias, ao apontar o segundo golo do triunfo na receção aos belgas do Antuérpia (2-0), da quarta jornada do Grupo H.

"A maturidade que o Pepe tem foi adquirida ao longo dos anos em distintas equipas e na seleção nacional. Há alturas do jogo em que isso pesa. Todos os centrais que temos à disposição são de qualidade. Conselhos? Não tenho de dar nada a ninguém. Eles têm de trabalhar no máximo para melhorar a cada dia na sua posição. Já sabem o que eu penso do Pepe e daquilo que ele representa para o clube. Espero que os centrais desta equipa consigam uma carreira perto daquela que ele fez. Não é fácil", referiu Sérgio Conceição.

Numa partida em que o Antuérpia atuou em inferioridade numérica desde os 52 minutos, face à expulsão de Jurgen Ekkelenkamp, os `azuis e brancos` mantiveram a ineficácia de encontros anteriores e sujeitaram-se mesmo a sofrer o golo do empate à entrada para o tempo de compensação, durante o qual Pepe subiu à área contrária e rubricou de cabeça o 2-0.

"Nos últimos oito jogos que disputámos na fase de grupos da Liga dos Campeões, temos sete vitórias. Eu aplaudia da bancada. Agora, ao ver aqueles erros que foram cometidos contra um Antuérpia em inferioridade numérica, era capaz de dar uma assobiadela como adepto. É o futebol. Podia dar algumas justificações, mas os adeptos não querem saber disso. Querem ouvir esse baralho característico da bola [a bater] nas redes. Eu também quero e é por isso que, às vezes, me dá vontade de assobiar ali no banco [de suplentes], seja para os adeptos, para a equipa, para os jogadores ou para mim próprio", comentou.

O FC Porto, terceiro classificado, com 22 pontos, a seis do líder isolado Sporting e a três do `vice` Benfica, mede forças com o Vitória de Guimarães, quinto, com 19, no sábado, a partir das 20:30, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, em duelo da 11.ª jornada do campeonato, sob arbitragem de Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.