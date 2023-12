Conceição reforça prudência perante lanterna-vermelha Chaves

"Fico sempre desconfiado quando estas equipas estão em dificuldade. Lembro-me de já termos recebido o Farense e o Estoril Praia, que também passavam por dificuldades até àquele momento. Vamos ter pela frente um oponente muito bem apetrechado de atletas, que têm qualidade e conseguiram em outras épocas fazer deste Chaves quase um clube europeu. Não acredito em más fases", observou o técnico, em conferência de imprensa.

Os `dragões` tentam voltar aos triunfos no campeonato, após terem perdido na visita ao agora líder isolado Sporting (2-0), ficando a três pontos dos `leões` e a dois do campeão nacional Benfica, segundo colocado, que se impôs na visita ao Sporting de Braga (1-0).

"A importância dos três pontos é grande. Estamos atrás [do primeiro lugar] e há que ir à procura de retificar os pontos que já foram perdidos. Ganhar de forma folgada? Os bons números serão [vencer por] 1-0. Já ficaria feliz com uma vitória. Obviamente, queremos associar algumas coisas que não temos feito e poderemos fazer. Não é por ser contra o Desportivo de Chaves, mas porque faz parte do trabalho diário de melhorarmos", vincou.

Depois do desaire sofrido em Alvalade, e em plena pausa natalícia da I Liga, o FC Porto, atual detentor do troféu, ainda se despediu da Taça da Liga com um inócuo êxito caseiro (2-1) sobre o Leixões, 16.º classificado da II Liga, para a terceira e última ronda do Grupo D, numa altura em que ambas as equipas já estavam eliminadas da `final four` da prova.

"Mesmo a jogar contra 10 [jogadores do Leixões], mostrámos algumas dificuldades para criar situações e fazer golos, porque os adversários se organizam bem, colocam muitos jogadores no último terço defensivo e, às vezes, é difícil desmontar isso. Eles estão bem organizados e super motivados para não sofrer golos. Temos de estar atentos", apelou Sérgio Conceição, que continua privado do defesa central Iván Marcano, devido a lesão.

De fora da receção ao Desportivo de Chaves também está o colega de setor Pepe, que cumprirá o último de dois jogos de suspensão, após ter sido expulso frente ao Sporting.

"Não temos `superstars`, mas atletas que se dedicam muito à causa e se encaixam nos pilares que o presidente [Jorge Nuno Pinto da Costa] defende no clube. É difícil ter uma varinha mágica, mas tentamos lutar pelos objetivos todos os anos e acredito que será o mesmo agora. É sempre difícil [assumir uma candidatura mais forte ao título]. Vamos ter campeonato até ao fim, com as quatro principais equipas a lutarem por isso", antecipou.

Questionado sobre a eventual ausência do avançado Mehdi Taremi, que deve figurar nos convocados da seleção do Irão para a Taça Asiática, a decorrer de 12 de janeiro a 10 de fevereiro de 2024, no Qatar, Sérgio Conceição disse já ter ajustes ofensivos preparados.

"É um jogador extremamente inteligente na ocupação dos espaços e gera situações que não são tão visíveis para os adeptos apenas por não ter sido ele a concluir a jogada ou a fazer uma assistência. O Taremi faz um trabalho relevante. Cabe-me encontrar soluções. Já as trabalhámos, mas depende da estratégia", contou, lembrando ainda uma possível presença do defesa esquerdo Zaidu pela Nigéria, orientada pelo português José Peseiro, na Taça das Nações Africanas, de 13 de janeiro a 11 de fevereiro, na Costa do Marfim.

O FC Porto, terceiro classificado, com 31 pontos, recebe o Desportivo de Chaves, 18.º e último, com 10, na sexta-feira, às 20:45, no Estádio do Dragão, no Porto, em encontro da 15.ª ronda do campeonato, sob arbitragem de Gustavo Correia, da associação do Porto.