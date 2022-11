Conceição vinca mérito do plantel nas renovações do FC Porto

O antigo internacional português respondia à eventualidade de o plantel sofrer alterações na reabertura do mercado de transferências, em janeiro, tal como sucedeu em 2021/22, depois de os `dragões` terem renovado recentemente com os `guardiões` Diogo Costa e Francisco Meixedo, os defesas João Mário e Zaidu e os avançados Pepê e Evanilson.

"Sabem que o mercado fica à porta do Olival. Quanto às renovações, não faço parte da administração. Obviamente, fico contente por ver que o trabalho dos atletas, em conjunto com a equipa técnica, é reconhecido, senão não existiriam essas renovações e vendas, mas sou treinador e não dirigente", comentou Sérgio Conceição, na conferência de imprensa de antevisão à receção ao Paços de Ferreira, no sábado, em jogo da 12.ª jornada da I Liga.

O triunfo caseiro sobre o Atlético de Madrid (2-1), na terça-feira, conduziu o FC Porto à vitória no grupo da Liga dos Campeões pela sexta vez, após 1996/97, 2007/08, 2008/09, 2014/15 e 2018/19, elevando para 60,317 milhões de euros (ME) o `encaixe` de 2022/23.

Esse montante já inclui o prémio pela 13.ª qualificação da história dos `dragões` para os oitavos de final da principal prova europeia de clubes, objetivo falhado na época anterior, quando embolsaram 44,177 ME na fase principal e foram relegados para a Liga Europa.

Ausente do embate com os `colchoneros` esteve David Carmo, suspenso, depois de ter sido criticado por Sérgio Conceição no final da goleada no terreno do Club Brugge (4-0), em 26 de outubro, para a quinta ronda da Liga dos Campeões, ao cometer o penálti que poderia ter dado a igualdade ao tricampeão belga, não fosse a defesa de Diogo Costa.

"Dar descanso ao David Carmo por causa das críticas? Também teria de meter folga de vez em quando. Também sou criticado [risos]. Depende da minha ideia e da estratégia definida. Os jogadores estão todos disponíveis e bem a nível emocional. Este grupo está em evolução, mas existe gente experiente, que percebe que temos de dar outra resposta que não demos na última partida da I Liga [empate 1-1 com Santa Clara]", confidenciou.

Questionado sobre a forma do brasileiro Pepê, que já competiu nos diversos setores em 2022/23 e tem evoluído nos últimos jogos como defesa-direito, apesar de ser extremo de origem, o treinador admitiu ser "um dos jogadores com mais qualidade" que já orientou.

"Tem muita qualidade e é muito inteligente na forma como percebe rapidamente qual é a posição que está a ocupar e aquilo que tem de fazer. Obviamente, não tem rotinas como lateral de formação, mas já ocupou praticamente todos os lugares do meio-campo para a frente e atrás também o consegue fazer com brilhantismo. É um atleta disponível para a equipa. Depois, cabe-me decidir onde é que o meto a jogar, excluindo a baliza", avaliou.

Numa fase em que os campeões nacionais ocupam a terceira posição da I Liga, com 23 pontos, a dois do Sporting de Braga, segundo colocado, e a oito do líder invicto Benfica, Sérgio Conceição assumiu que "ninguém está certo de nada" quanto ao impacto gerado pela inédita paragem da prova durante a temporada para a realização do Mundial2022.

"Vamos ter a Taça da Liga nesse período, mas há muitos jogadores que vão sair e não sabemos como nem quando regressam. Temos de estar preparados. O nosso plano de trabalho e a comunicação com os atletas já estão pensados, mas não podemos adivinhar se é benéfico ou prejudicial para as equipas. Depende de muitos fatores. A seu tempo se verá quem beneficiou mais ou menos com esta paragem e este novo modelo", finalizou.

O FC Porto, terceiro classificado, com 23 pontos, recebe o lanterna-vermelha Paços de Ferreira, com dois, no sábado, às 18:00, no Estádio do Dragão, no Porto, num confronto da 12.ª jornada da I Liga, com arbitragem de Manuel Oliveira, da associação do Porto.