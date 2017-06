Conselho de Disciplina abre inquérito a denúncias do FC Porto

Mário Aleixo - RTP 08 Jun, 2017, 11:26 | Futebol Nacional

O inquérito terá por base as declarações de Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto que revelou ter provas de "um esquema de corrupção de árbitros a favor do Benfica".



O processo foi aberto para que a Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol possa analisar as presumíveis denúncias feitas pelo diretor do clube azul e branco, mantendo-se o órgão federativo em segredo até ao fim do inquérito.



O Conselho de Disciplina na Federação Portuguesa de Futebol anunciou, segundo um documento emitido, que decidiu instaurar o inquérito depois de Francisco J. Marques ter usado o espaço no programa "Universo Porto da Bancada", do Porto Canal, para revelar o teor de umas supostas mensagens entre um ex-árbitro da Associação de Futebol de Braga, Adão Mendes, e o diretor de conteúdos da Benfica TV, Pedro Guerra, durante a temporada de 2013/14, na qual o primeiro explicaria o funcionamento deste esquema, que envolveria também Luís Filipe Vieira que, segundo o dirigente portista, é denominado nesta história como "primeiro-ministro", aparecendo os árbitros designados como "padres".