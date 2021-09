Conselho de Disciplina absolve Braga por alegado apoio a claques ilegais

Em causa estaria o alegado apoio do clube a claques ilegais em cinco jogos em casa, todos da I Liga, entre dezembro de 2019 e março de 2020.



O castigo previsto era uma multa e a interdição do Estádio Municipal de Braga de um a três jogos.



Reunidos na terça-feira, os membros da Secção Profissional do CD da FPF decidiram pela absolvição da SAD do Sporting de Braga "do ilícito imputado na acusação".