Conselho de Disciplina da FPF abre processo "com natureza urgente" ao Belenenses SAD

Em comunicado, o órgão disciplinar federativo deu conta da "instauração de processo disciplinar à Belenenses SAD, com natureza urgente, por deliberação da Secção Profissional, de 30 de novembro de 2021, tendo por objeto a insuficiência numérica que determinou o término antecipado do jogo ocorrido no dia 27 de novembro de 2021, a contar para a 12ª jornada da I Liga".



O Conselho de Disciplina acrescentou que o processo foi hoje enviado à Comissão de Instrutores da Liga e que só voltará a existir nova divulgação após o fim da instrução.



No sábado, o Belenenses SAD entrou em campo com apenas nove jogadores disponíveis para defrontar o Benfica - dois deles guarda-redes -, devido a um surto do novo coronavírus que atingiu o plantel.



O encontro foi suspenso no início da segunda parte, aos 48 minutos, depois de os 'azuis' terem ficado sem o número mínimo de futebolistas legalmente exigido para o desenrolar de um jogo (sete).



Para a segunda parte do encontro, o Belenenses SAD regressou com apenas sete atletas, mas a lesão de mais um jogador originou o fim do encontro, que o Benfica vencia por 7-0.



Na segunda-feira, o Belenenses SAD pediu a repetição do jogo com os 'encarnados'.