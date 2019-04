Conselho de Disciplina da FPF interdita Estádio da Luz por um jogo

RTP Comentários 09 Abr, 2019, 18:12 / atualizado em 09 Abr, 2019, 18:30 | Futebol Nacional

Em questão está uma participação do Sporting, devido ao apoio a claques não organizadas, numa partida disputada no Estádio da Luz na temporada 2017/18.



A partida em que estão foi frente ao Paços de Ferreira e a equipa da Luz deverá recorrer ao Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), o que levará à suspensão da decisão.





Lembre-se que o Benfica foi castigado pelo mesmo Conselho de Disciplina a uma interdição do Estádio da Luz por quatro jogos mas o recurso para o TAD mantém a decisão em suspenso.



Benfica responde à decisão do CD





Depois de conhecido parecer do Conselho de Disciplina, o Benfica emitiu um comunicado a afirmar que a decisão é inaceitável e que vai apresentar uma providência cautelar ao TAD.



"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa que irá apresentar uma providência cautelar junto do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) com efeitos suspensivos imediatos da decisão proferida pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol que decreta a interdição do Estádio da Luz por um jogo".



O clube da Luz acrescentou ainda que não aceita as razões para a decisão do Conselho de Disciplina e que tem a certeza que as suas razões prevalecerão durante o processo.



"Consideramos totalmente inaceitáveis e injustificáveis as razões invocadas para tal decisão e estamos convictos de que conseguiremos fazer valer as nossas razões no decurso deste processo".