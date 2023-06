Conselho de Disciplina da FPF vai averiguar caso da academia BSports

“Devido às notícias vindas a público e também nas redes sociais, nomeadamente na conta de Facebook da Academia Bsports, a contactos entre esta entidade com clubes portugueses e a jogos disputados entre equipas formadas por menores integrados na Academia BSports e equipas de clubes portugueses, o CD considera necessário o esclarecimento das circunstâncias em que tais contactos ou jogos tiveram lugar”, refere o organismo.



Segundo o CD, o esclarecimento das circunstâncias é essencial “para avaliar da possível relevância disciplinar das condutas eventualmente imputáveis a clubes e agentes desportivos dos mesmos”.



Numa nota divulgada no site de FPF, o CD explica ter decidido na quinta-feira, “a instauração de processos em ambas as secções do orgão (profissional e não profissional), de modo a esclarecer a existência de condutas de clubes e de agentes desportivos com possível relevância disciplinar, quer no âmbito das competições profissionais de futebol, quer no âmbito das competições não profissionais de futebol”.



Na quarta-feira, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) anunciou que foram constituídos arguidos dois cidadãos portugueses e cinco sociedades, no âmbito da investigação por eventual tráfico de seres humanos com epicentro numa academia de futebol em Famalicão.



As buscas aconteceram numa academia de futebol em Riba de Ave, Vila Nova de Famalicão, no distrito de Braga, e estenderam-se ainda à casa do presidente da Mesa da Assembleia Geral da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Mário Costa, ligado àquela academia, que, entretanto, renunciou ao cargo.



Hoje, o presidente da FPF, Fernando Gomes, considerou que a demissão de Mário Costa é insuficiente, e revelou que, em 2020, a FPF denunciou “indícios que considerava suspeitos de práticas ilegais”, através dos meios que entendeu serem adequados.