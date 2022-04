Conselho de Disciplina instaura processos a Vitória e Sporting

Os dois clubes são alvo de processo disciplinar, além de mais multas, para lá das que já tinham sido comunicadas em 22 de março, segundo o mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).Agora, o triunfo dos "leões" em Guimarães por 3-1 vai custar aos lisboetas mais 2.420 euros, em ambos os casos devido ao comportamento incorreto do público.Os vimaranenses, por seu lado, têm a braços novas coimas com valor superior a 10 mil euros no total, também por ações dos adeptos, que arremessaram objetos pirotécnicos para o recinto de jogo.A partida da 27.ª jornada da I Liga ficou marcada por uma interrupção, entre os minutos 75 e 80, após incidentes nas bancadas terem levado a uma carga policial sobre adeptos no Estádio D. Afonso Henriques.