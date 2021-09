Corona titular nos "dragões", Rúben Vinagre no "onze" dos "leões"

Com a saída de Nuno Mendes para o Paris Saint-Germain no final do mercado de transferências, o técnico Rúben Amorim aposta em Rúben Vinagre para o flanco esquerdo da equipa.

Em relação à última jornada, em que os `leões` empataram com o Famalicão (1-1), sobressaem ainda as saídas de Ricardo Esgaio, Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves, os dois últimos ausentes por lesão, com os seus lugares a serem ocupados por Pedro Porro, Neto e Nuno Santos, respetivamente.

No banco de suplentes `leonino` figuram ainda os jovens Geny, Tiago Ferreira e Gonçalo Esteves, bem como o reforço espanhol Pablo Sarabia.

Já no FC Porto, o treinador Sérgio Conceição fez apenas uma alteração no `onze` que defrontou e venceu (3-0) o Arouca na derradeira ronda, com o espanhol Toni Martinez a sair da equipa inicial e a começar frente aos `leões` no banco de suplentes, enquanto o mexicano Corona é aposta para a titularidade pela primeira vez nesta temporada.

O jogo entre o campeão Sporting e o FC Porto, ambos empatados com 10 pontos no segundo lugar, está marcado para as 20:30 no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e vai ser arbitrado por Nuno Almeida, da associação do Algarve.