Costa junta em São Bento presidentes do Sporting, FC Porto, Benfica e FPF

Na semana em que as decisões são importantes também para a área do desporto, o primeiro-ministro recebe esta terça-feira, em São Bento, os presidentes da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), do Sporting, FC Porto e Benfica sobre as condições para o regresso do futebol em ambiente de covid-19.