Costinha faz balanço positivo apesar de derrotas com Sporting de Braga e Boavista

Lusa 16 Jul, 2017

"Gostei muito daquilo que vi, sobretudo nestes dois jogos, com o Sporting de Braga (derrota por 2-0) e com o Boavista (derrota por 1-0) e só mesmo os resultados destoaram das prestações que fizemos frente a dois adversários da I Liga", destacou o técnico da equipa madeirense, hoje, após o jogo com a formação do Bessa, disputado no Luso.



"Na minha opinião, estamos no bom caminho, vamos entrar numa outra fase do treino que passa pelo entrosamento e outros fatores, para chegarmos ao dia 23, frente ao Cova da Piedade [em jogo da primeira fase da Taça da Liga] e Penafiel [I Liga], numa boa fase física e de entrosamento", considerou.



Apesar de a equipa não ter marcado nestes dois jogos, Costinha não se mostrou preocupado: "Ficava menos satisfeito se não tivéssemos tido oportunidades, mas tivemos e por isso não estou preocupado, fase parte das correções que teremos de fazer na equipa para inverter a situação", observou.



O Nacional terminou hoje o estágio competitivo realizado no continente e regressa ainda hoje à Madeira, a fim de iniciar, na segunda-feira um novo ciclo de trabalho, que visa a preparação para a visita ao Cova da Piedade.