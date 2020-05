Cova da Piedade coloca-se à disposição da SAD para "repor verdade desportiva"

O clube e a SAD piedenses têm um longo histórico de desentendimentos, que motivou mesmo a intervenção da Liga e da Federação Portuguesa de Futebol, em janeiro, numa altura em que o clube ‘ameaçou’ a SAD de vedar o acesso às instalações por incumprimento do pagamento de verbas estipuladas nos acordos sociais entre as duas partes.



Através de um comunicado enviado à Lusa e posteriormente publicado nas redes sociais, o clube lamentou a decisão da direção da Liga que considera “injusta, ilegal e atentatória do espírito desportivo”, lembrando que “faltam disputar 10 jogos e 30 pontos”.



“Estas decisões administrativas mancham a imagem do futebol português e são um atentado ao verdadeiro espírito desportivo. O Cova da Piedade lamenta a ainda a decisão ‘unânime’ da direção da Liga e a falta de solidariedade dos clubes que a votaram”, acrescenta o documento assinado pelo presidente do clube, Paulo Veiga, e também pelos presidentes da mesa de assembleia geral e do conselho fiscal, Paulo Martins Vieira e Carlos Gouveia Pinto, respetivamente.



A solidariedade do clube surge um dia após a direção da LPFP anunciar ter "fixado" a despromoção de Cova da Piedade e Casa Pia ao Campeonato de Portugal, devido à impossibilidade de concluir o campeonato, suspenso por tempo indeterminado em 12 de março.



Nessa altura, após 24 jornadas, o Casa Pia ocupava o 18.º e último lugar, com 11 pontos, e o Cova da Piedade o 17.º e penúltimo, com 17. O Vilafranquense é a primeira equipa a salvo da despromoção, com 24.



No plano de desconfinamento, devido à pandemia de covid-19, o Governo definiu que a I Liga de futebol e a final da Taça de Portugal vão poder ser disputados, permitindo também desportos individuais ao ar livre, excluindo a continuidade da II Liga.