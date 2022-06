Cova da Piedade fora da lista de clubes licenciados abre vaga na Liga 3 para Belenenses

O clube do concelho de Almada garantiu na época que terminou a manutenção na Liga 3, mas a SAD falhou o processo de certificação da FPF, o que vai levar o clube a disputar a I Divisão distrital da AF Setúbal na próxima época.



O Cova da Piedade não cumpriu os requisitos regulamentares e está ausente da lista de clubes licenciados para participar na Liga 3, bem como na lista para o Campeonato de Portugal, o que abre uma vaga no terceiro escalão do futebol português.



Segundo os regulamentos, caso a vaga diga respeito a clube que se tenha mantido ou descido à Liga 3 “é convidado a participar o clube com mais pontos do Campeonato de Portugal que não tenha subido”.



O Belenenses, que está nos licenciados da Liga 3, foi o melhor terceiro classificado das duas séries da fase de subida (os dois primeiros garantiam a subida direta), pelo que deve ocupar a vaga deixado em aberto pelo Cova da Piedade, acompanhando assim Fontinhas, Moncarapachense, Paredes e Vilaverdense na subida de divisão.