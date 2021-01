Cova da Piedade premiado com empate nos descontos frente ao FC Porto B

João Meira, aos 90+2 minutos, igualou o marcador para a equipa da casa, depois de Gonçalo Borges ter adiantado os ‘dragões’ (12) na primeira grande oportunidade da equipa do FC Porto B, que desta forma somou o quarto jogo consecutivo sem saborear a vitória.



A equipa da margem sul do Tejo começou por entregar a iniciativa ao adversário, estratégia que requer uma eficácia de contra-ataque que não teve: João Vieira (03), isolado frente a Ricardo Silva, atirou ao lado e João Oliveira (11) ganhou apenas um pontapé de canto quando podia ter definido melhor o contragolpe.



Na resposta ao lance de bola parada, foi o FC Porto B que, em contra-ataque, chegou ao golo, após um passe longo de Francisco Conceição desmarcar Gonçalo Borges que, à saída de Adriano Facchini, ‘picou’ a bola por cima do guarda-redes brasileiro (12).



A partir desse momento, os piedenses procuraram assumir o jogo e ao intervalo já haviam equilibrado a posse de bola (50-50), os remates (6-7) e os cantos (2-3), embora a falta de clarividência no último terço do terreno justificasse a vantagem dos ‘azuis e brancos’.



No segundo tempo o FC Porto B preocupou-se mais em tapar os caminhos da sua baliza, deixando para Francisco Conceição a missão de manter em sentido o Cova da Piedade e evitar um maior balanceamento ofensivo dos ‘grenás’.



A estratégia resultou sem grandes sobressaltos até aos 90+2 minutos, momento em que Hugo Machado, na insistência de um pontapé de canto, cruzou para o desvio de cabeça do ‘capitão’ João Meira, à entrada da pequena área, imprimir justiça no marcador.