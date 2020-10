Covid-19: Académica impedida de ter público na receção à Oliveirense

“A direção da Académica vem informar os seus sócios e demais interessados que foi contactada pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) para que o próximo jogo em casa frente à Oliveirense, fosse incluído no programa piloto que visa o retorno do público aos estádios de futebol”, informa o clube de Coimbra, em comunicado.



A Académica indica que se disponibilizou “prontamente para assegurar que todos os requisitos fossem cumpridos” para poder disputar o jogo da oitava jornada com público nas bancadas, mas a evolução da pandemia de covid-19 e as restrições impostas pelo Governo inviabilizaram essa possibilidade.



“Os dados dos últimos dias relativos à pandemia que assola o país e o mundo e as medidas excecionais decretadas pelo Governo para os próximos dias, determinaram uma alteração da posição da DGS [Direção-Geral da Saúde], não autorizando a realização de jogos piloto durante este fim de semana”, precisa a nota.



O Conselho de Ministros determinou, em 22 de outubro, a limitação de circulação entre concelhos do continente entre as 00:00 de hoje e as 06:00 de terça-feira.



Portugal contabiliza pelo menos 2.428 mortos associados à covid-19 em 132.616 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da DGS.