Covid-19. Antunes e Matheus Nunes testam positivo e são baixas no Sporting

Os futebolistas do Sporting Antunes e Matheus Nunes testaram positivo ao novo coronavírus, disse esta quinta-feira à Lusa fonte conhecedora do processo, sendo ambos baixas certas para o jogo com o Vitória de Guimarães, da 24.ª jornada da I Liga.