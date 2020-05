Covid-19. APAF trabalha pela saúde e interesses dos árbitros

"A APAF, a FPF, o seu Conselho de Arbitragem e a Unidade de Saúde e Performance (USP) têm estado a trabalhar em estreita ligação com o claro objetivo de criar todas as condições de segurança para que os árbitros possam retomar os treinos e jogos sem que seja colocada em causa a sua saúde bem como a das suas famílias", pode ler-se no comunicado hoje emitido pela APAF.



A associação representativa dos árbitros informou que tem mantido nos últimos dias reuniões com as mais diversas entidades "com o objetivo claro de esclarecer todas as questões decorrentes do documento enviado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) relativo à retoma do futebol em Portugal" e que ao longo daquelas "foram esclarecidos todos os pontos que envolvem os árbitros e respetivas famílias".



Não obstante, promete "monitorizar todo o processo e efetuar novas reuniões, sempre que necessário", dando assim o seu contributo "para o retomar da competição, salvaguardando sempre a saúde e os interesses dos árbitros e respetivas famílias".



A Liga portuguesa de futebol, que foi suspensa em 12 de março devido àpandenia de covid-19, deverá regressar em 4 de junho, quando se disputar a 25.ª jornada, anunciou a Liga Portuguesa