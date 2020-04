Covid-19. Arouca defende que equipas com mais pontos devem subir à II Liga

“Respeitamos a decisão tomada no sentido de concluir todas as competições seniores, pois entendemos que salvaguarda os interesses de todos os agentes desportivos e, em específico a saúde pública (…) a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) deve indicar os dois clubes que conseguiram obter melhor resultado classificativo (entenda-se mais pontos) até à data da suspensão da competição”, refere a nota do emblema aveirense.



Esta recomendação levaria à subida de divisão do Arouca, com 58 pontos, e do Vizela, que lidera a série A com 60 pontos, mantendo no terceiro escalão o Praiense, comandante da Série C, com 53, e o Olhanense, comandante da D, a par do Real, com 57.



A FPF ainda não decidiu quais vão ser os dois clubes que acedem à II Liga, num dia em que anunciou o cancelamento dos campeonatos de futebol e futsal de 2019/20, devido à pandemia da covid-19.



“Só desta forma se poderá garantir e valorizar a dedicação, esforço e mérito dos jogadores que compões as equipas nesta competição e, consequentemente, a verdade desportiva”, finaliza o documento emitido pelo emblema aveirense.



O Campeonato de Portugal é composto por 72 clubes, dividido em quatro séries, cada uma com 18 equipas, sendo que os dois primeiros classificados de cada série são apurados para um ‘play-off’ que determina a subida de dois clubes à II Liga.



Em 12 de março, a Federação Portuguesa de Futebol, anunciou a suspensão por tempo indeterminado das provas por si organizadas, devido à pandemia de covid-19.