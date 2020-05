Covid-19. Belenenses SAD com segundo rastreio negativo

“Todos os segundos testes de deteção da covid-19 aos jogadores e ‘staff’ do Belenenses SAD tiveram resultado negativo. Estes testes foram realizados ontem (sábado), no final da primeira semana de retoma do trabalho”, explicaram os azuis, em comunicado.



Na terça-feira, um jogador da equipa sub-23 de futebol do Belenenses SAD testou positivo no primeiro teste de deteção da pandemia, encontrando-se assintomático, não tendo sido revelado o nome do atleta infetado.



“O jogador da equipa sub-23 que teve resultado positivo no teste realizado antes da retoma continua sem sintomas e em isolamento”, referiu o emblema lisboeta.



O Belenenses SAD regressou na segunda-feira aos treinos, de forma individualizada, tendo em vista o regresso da competição em 30 e 31 de maio, previsto no plano de desconfinamento anunciado pelo Governo, que também permitiu a realização da final da Taça de Portugal e de atividades individuais ao ar livre.



O Belenenses SAD ocupa o 13.º lugar na tabela classificativa, com 26 pontos, quando faltam disputar 10 jornadas, numa tabela liderada pelo FC Porto, com 60 pontos, mais um que o campeão Benfica (59).