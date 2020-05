Covid-19. Beunardeau alega que Aves mantém salários em atraso

“Não vou dizer exatamente quanto dinheiro me devem, mas é mais do que o mês de março. O ponto principal é que sou um jogador livre, posso assinar por algum clube e quero encontrar um novo projeto que me permita jogar a partir da próxima época. Vou pensar mais tarde na questão do dinheiro, porque está tudo nas mãos do meu advogado e sei que deve ser um processo longo”, referiu o ex-titular da baliza avense.



A Comissão Arbitral Paritária da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) já deu razão à rescisão contratual apresentada por Quentin Beunardeau em 7 de abril, cinco dias após o emblema do concelho de Santo Tirso ter falhado a regularização dos ordenados de atletas e funcionários entre dezembro de 2019 e fevereiro de 2020.



“A partir do momento em que não recebi três meses de salários, fiquei em posição de rescindir. Perdi a minha confiança na direção e sei que eles não foram sérios connosco. Por isso, penso que tomei a melhor decisão para o meu futuro. Felizmente, tinha algum dinheiro de lado, mas não sou maluco e sei o que quero da vida”, argumentou.



A situação foi despoletada em meados de fevereiro, quando o investidor e dono da administração avense, o chinês Wei Zhao, acertou as dívidas referentes ao último mês de 2019, justificando a demora com a paralisação da atividade económica no país mais populoso do mundo desde o início do ano, motivada pela pandemia de covid-19.