Covid-19. Carlos Carvalhal considera que o futebol ajudou a lançar o alerta

Carlos Carvalhal, treinador do Rio Ave, da I Liga portuguesa de futebol, considerou que o futebol português "cumpriu a sua missão de ajudar a alertar a sociedade para a gravidade da situação" da Covid-19.





O treinador dos vila-condenses vincou que "", mas que conseguiu ser "".", partilhou Carlos Carvalhal, em declarações à agência Lusa.O treinador entende "que as competições de futebol não vão recomeçar tão cedo" e partilhou o pedido feito aos seus jogadores do Rio Ave "para que cumpram as recomendações de recato social" e sigam medidas que o clube tinha imposto há algum tempo.", defendeu Carlos Carvalhal.





Treinador cauteloso







A nível pessoal, o treinador da formação vila-condense, que é natural de Braga, não só cumpre à risca às recomendações gerais de recato social, como as leva a um outro patamar, devido a contingências familiares.", desabafou Carlos Carvalhal.O treinador contou que lhe cabem as tarefas de fazer as compras para sua casa, mas também para os seus pais e para os sogros, e que os assuntos de trabalho no futebol não entram, por enquanto, nas rotinas.

"Não tenho tido tempo para coisas do futebol. Sou um grande consumidor de notícias, mas a minha energia está toda voltada para cuidar da minha família. Como sinto que não vamos treinar tão cedo, vou ter tempo para voltar a pensar no trabalho e em recuperar rotinas", garantiu.