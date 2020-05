Covid-19. Controlos antidoping adaptam-se ao novo normal

”, explicou à agência Lusa o presidente da ADoP, Manuel Brito.Em paralelo, o organismo máximo do combate ao doping em Portugal introduziu também a realização de questionários para profissionais e atletas, que vão ter também uma indicação preventiva face aos riscos de propagação do novo coronavírus, seguindo as orientações emanadas da Agência Mundial de Antidopagem (AMA).”, salientou.Manuel Brito reivindicou o papel da ADoP na defesa da “integridade do desporto”, sublinhando o contacto prévio que houve com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) para a retoma das atividades de fiscalização.”, notou, assegurando a atuação em dois jogos por jornada e”, mas sem querer precisar o número desses controlos até ao final da época.









Paralelamente, o líder da ADoP anunciou para esta terça-feira a realização de uma reunião plenária e presencial do Colégio Disciplinar Antidopagem - um órgão independente da estrutura da Autoridade, para o qual a ADoP apenas faz a instrução dos processos - que se irá pronunciar sobre 16 casos que já vinham a ser analisados ainda antes de a pandemia ter obrigado à suspensão dos trabalhos.Sob a presidência de Luís Bonina, antigo diretor da Polícia Judiciária, este colégio é composto por mais seis elementos: os juristas José Guilherme Aguiar, José Fanha Vieira, Margarida Dias Ferreira, Paula Castro e os não juristas - Luís Horta, antigo diretor do Laboratório de Antidopagem, e Filipa Cavalleri, antiga judoca.A I Liga vai ser reatada sob fortes restrições e sem público nos estádios em 03 de junho, com o encontro entre Portimonense e Gil Vicente, naquele que vai ser o primeiro dos 90 jogos das últimas 10 jornadas, até 26 de julho.Após 24 jornadas, o FC Porto lidera a competição, com 60 pontos, mais um do que o campeão Benfica. Além do principal escalão, também a final da Taça de Portugal, entre Benfica e FC Porto, integra o plano de desconfinamento face à pandemia de covid-19, ainda em data e local a designar.