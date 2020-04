Covid-19. Crise profunda espreita o futebol nacional

Joaquim Evangelista revelou que estão a surgir “dramas humanos”, com “a privação de recursos financeiros para que jogadores, em especial os estrangeiros, satisfaçam as necessidades mais básicas, como a alimentação”.





”, alerta o dirigente sindical.A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) está ao corrente e em articulação diária, para se poder responder com o Fundo de Garantia Salarial, no imediato, mas o SJPF quer mais: “É o momento de os dirigentes do CP serem chamados a assumir os compromissos a que se vincularam”, acrescenta.O sindicato está disponível para encontrar “soluções justas e equilibradas” sobre as reduções salariais, mas não aceitará tentativas de “condicionamento e pressão”, diz Joaquim Evangelista.", frisou Joaquim Evangelista.O líder do sindicato explicou que, “como em todo o mundo do futebol”, em Portugal “já existiram abordagens a jogadores” para reduções salariais.O sindicalista considerou que o “lay-off” ou qualquer mecanismo para a redução salarial dos jogadores deve ser o “último recurso” e apelou ao diálogo entre os responsáveis para encontrar outras soluções.”, afirmou o dirigente.

A terminar o presidente do SJPF alertou para a necessidade de proteger “em especial os jogadores e clubes em situação de maior fragilidade”, temendo por “muitos postos de trabalho” nos próximos meses.