Covid-19: Defesa Zié Ouattara, do Vitória de Guimarães, está infetado

O lateral-direito Zié Ouattara, do Vitória de Guimarães, está infetado com o novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, informou hoje o clube minhoto, da I Liga portuguesa de futebol, no sítio oficial.