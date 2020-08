Covid-19. Doze jogadores voltam aos treinos no Desportivo de Chaves

"À exceção de Carlos David, único caso confirmado no clube e que realizará o teste para confirmação de cura ainda durante o dia de hoje, todos os atletas que estavam em isolamento regressam hoje ao trabalho seguindo as orientações predefinidas pela Direção-Geral da Saúde", destacou o clube transmontano em comunicado.



Após os testes realizados à estrutura em 30 de julho, que deram todos negativo, o grupo de trabalho e restantes elementos voltaram a realizar testes na quinta-feira, também com resultado negativo.



Treze jogadores do Desportivo de Chaves estavam em isolamento desde a semana passada, após o médio Carlos David ter testado positivo à covid-19, tinha adiantado à Lusa fonte do clube.



A mesma fonte explicou que, no total, 13 jogadores, os 12 mais próximos de Carlos David, nomeadamente os que partilhavam o balneário com o médio, estavam em isolamento.



O médio brasileiro Carlos David, de 24 anos, tinha apresentado sintomas do novo coronavírus antes do treino da manhã de 24 de julho e o teste revelou-se positivo.



O técnico Carlos Pinto tinha orientado desde então os treinos da pré-temporada tendo em vista a época 2020/2021 no segundo escalão com um grupo reduzido.



Além desses 10 jogadores, já se tinha juntado o reforço João Reis, ala de 28 anos ex-Tondela e começou hoje a treinar o último reforço assegurado pelos flavienses, o guarda-redes Paulo Vítor, de 31 anos, ex-Rio Ave, acrescentou a mesma fonte.



O plantel do Desportivo de Chaves continua a treinar em grupos separados, disse ainda.



A II Liga portuguesa de futebol de 2020/21 arranca no fim de semana de 13 de setembro e o sorteio realiza-se em 28 de agosto.