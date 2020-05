Covid-19. Estádios de Boavista e Gil Vicente aprovados

“A Administração Regional de Saúde do Norte informou esta quinta-feira à noite de que as Autoridades de Saúde dos ACES Barcelos/Esposende e Porto Ocidental, após segunda visita, emitiram parecer favorável à utilização dos Estádios Cidade de Barcelos e do Bessa, respetivamente, considerando a análise da documentação rececionada, as visitas efetuadas e os critérios definidos no parecer técnico da DGS”, pode ler-se em comunicado publicado no sítio oficial da LPFP na Internet.



A Liga de clubes e a FPF informaram na quarta-feira o resultado das visitas realizadas pelas autoridades regionais de saúde a 15 estádios candidatos a acolher o recomeço do campeonato, suspenso desde 12 de março, com os "galos" no nono lugar, com os mesmos 30 pontos de Moreirense e Santa Clara.



Os redutos "axadrezado" e gilista tiveram de reforçar a sinalização das medidas de segurança, com o Bessa a aperfeiçoar ainda os circuitos de acesso e o Cidade de Barcelos a vedar o acesso a uma sala próxima da zona técnica.



Ambos são considerados de nível 1 pela LPFP, sendo que a casa dos "galos" vai acolher os cinco jogos caseiros do Famalicão, cujo recinto está alocado no patamar 3, após a DGS ter sugerido o regresso dos jogos “no menor número possível de estádios”.



O Gil Vicente recebe os famalicenses no segundo duelo após o reatamento da I Liga (26.ª jornada), defrontando ainda na condição de visitado o lanterna-vermelha Desportivo das Aves (28.ª), o Rio Ave (30.ª), o Tondela (32.ª) e o Paços de Ferreira (34.ª e última ronda).



Já o Famalicão começa por enfrentar emcasa emprestada o líder FC Porto (25.ª jornada), seguindo-se embates com o Sporting de Braga (27.ª), o Portimonense (29.ª), o campeão nacional Benfica (31.ª) e o Boavista (33.ª e penúltima ronda).



Quanto aos boavisteiros vão receber Moreirense, Vitória de Setúbal, Santa Clara e Marítimo nas mesmas jornadas dos famalicenses e terminam frente ao Rio Ave.



O Santa Clara e do Belenenses SAD já anunciaram que vão jogar na Cidade do Futebol, em Oeiras, enquanto o Moreirense tem Guimarães como destino.



No plano de desconfinamento face à pandemia de covid-19, o Governo autorizou a realização à porta fechada dos 90 jogos da I Liga, que deve ser reatada em 4 de junho e é liderada pelo FC Porto, com um ponto de vantagem sobre o campeão Benfica, e da final da Taça de Portugal, entre "dragões" e "águias" tendo excluído a continuidade da II Liga.