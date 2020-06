Covid-19. Famalicão tenta igualar Braga no quarto lugar

Com dois triunfos (um deles sobre o FC Porto) e um empate nos últimos três jogos, o Famalicão pode igualar, à condição, o Sporting de Braga e colocar ainda mais pressão sobre o rival e vizinho minhoto, caso vença no terreno do Moreirense, que segue no 10.º, numa altura em que tem a permanência praticamente garantida, em encontro marcado para as 21h15.O Sporting de Braga, que ainda não venceu desde a retoma da I Liga, que esteve interrompida quase três meses devido à pandemia da covid-19, entra em campo na quinta-feira na receção ao Vitória de Guimarães, num dos jogos "grandes" da ronda.Também esta uqarta-feira, às 19h00, num duelo entre equipas que estão a lutar pela manutenção na I Liga, o Tondela, 14.º classificado com 29 pontos, recebe o Paços de Ferreira, 16.º com 28.Na terça-feira, o Fc Porto destacou-se na liderança com 67 pontos, ao receber e vencer o Boavista por 4-0, aproveitando da melhor maneira o escorregão do Benfica, que perdeu na receçao ao Santa Clara por 4-3.A jornada arrancou no domingo, em Barcelos, com o triunfo do Gil Vicente sobre o Desportivo das Aves, por 3-0, e encerra na sexta-feira, com a deslocação do Sporting à Cidade do Futebol para defrontar o Belenenses SAD.Gil Vicente – Desportivo das Aves, 3-0Portimonense – Marítimo, 3-2Vitória de Setúbal – Rio Ave, 1-2Benfica – Santa Clara, 3-4FC Porto – Boavista, 4-0Tondela – Paços de Ferreira, 19h00Moreirense – Famalicão, 21h15Sporting de Braga – Vitória de Guimarães, 21h00

Belenenses SAD – Sporting, 19h15 (Cidade do Futebol)