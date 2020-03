Covid-19: Farense abre conta solidária e promete igualar todas as doações

A conta foi "única e exclusivamente" aberta para a angariação de fundos a favor do Algarve Biomedical Center e do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, instituições responsáveis pela aquisição de equipamento hospitalar necessário para os hospitais da região.



Em comunicado, o Farense prometeu que igualará todas as doações feitas, "permitindo duplicar o valor do apoio angariado".



"Chegou o momento de todos ajudarmos, até a partir de casa: a covid-19 não é uma doença de um, mas um problema de todos", foi o apelo do clube algarvio nas redes sociais.



As doações podem ser efetuadas para a conta "Farenses juntos contra a Covid-19", com o IBAN PT50 0010 0000 4974 8480 0025 1.



O clube de Faro, segundo classificado da II Liga antes da suspensão dos campeonatos profissionais de futebol, já tinha anunciado a doação de 100 mil euros para a aquisição de material e equipamento hospitalar, além de ter encomendado dez monitores para equipamentos de ventilação e mil máscaras de proteção para profissionais de saúde.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais 480 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 22.000.



Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.



O continente europeu, com quase 260.000 infetados, é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 7.503 mortos em 74.386 casos registados até quarta-feira.



Em Portugal, que está em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril, registaram-se 60 mortes e 3.544 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde.