Covid-19: Farense disponível para ceder infraestrutruras e adquirir material hospitalar

"O Sporting Clube Farense vem assim manifestar a sua total disponibilidade para colaborar com todas as entidades locais, regionais e nacionais, contribuindo para a rápida amenização do impacto cada vez mais danoso deste surto", salientou o emblema de Faro, em comunicado.



O presidente do clube, João Barão Rodrigues, já manifestou junto do presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, a disponibilidade para a cedência das infraestruturas do clube (pavilhão multidesportivo, ginásio, espaço sob a bancada nascente e balneários), "para qualquer necessidade tida por conveniente".



O dirigente manifestou ainda, junto do Hospital de Faro, a disponibilidade para "a aquisição de qualquer material de apoio, auxílio ou monitorização dos pacientes infetados pelo Covid-19".



O Sporting Clube Farense "não se esconderá nunca das suas responsabilidades, não apenas como instituição desportiva, mas como entidade zeladora dos interesses de todos os cidadãos nacionais", sustenta o emblema algarvio, que ocupava o segundo lugar da II Liga à data da suspensão dos campeonatos profissionais de futebol.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, começou em dezembro na China e infetou mais de 210 mil pessoas em 170 países, das quais mais de 8.750 morreram.



Os países mais afetados depois da China são a Itália, com 2.978 mortes para 35.713 casos, o Irão, com 1.135 mortes (17.350 casos), a Espanha, com 558 mortes (13.716 casos) e a França com 175 mortes (7.730 casos).



Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 642, mais 194 do que na terça-feira. O número de mortos no país subiu para dois.