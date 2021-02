Covid-19. FPF avança com 2,2 milhões de euros para apoio a clubes dos distritais

Fernando Gomes, presidente da FPF, transmitiu às associações distritais e regionais da modalidade o novo apoio, que terá uma parte a fundo perdido e outra a título de empréstimo a liquidar até à época 2024-25.



O objetivo é "permitir que as associações auxiliem os clubes das suas competições neste período especialmente difícil em que as provas foram suspensas devido à pandemia", devendo cada associação receber 15 mil euros, mais um valor variável por cada clube que se encontrava em ação em janeiro nas provas distritais.



Devido às medidas de combate à propagação da pandemia da covid-19, que levaram a um segundo confinamento no país, os campeonatos distritais foram suspensos em janeiro.



A pandemia de covid-19 provocou em Portugal a morte de 14.885 pessoas dos 778.369 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.