Covid-19. FPF colabora nos rastreios epidemiológicos

A direção da FPF lançou o desafio aos seus colaboradores e perto de 70 ofereceram-se para esta ação de combate à pandemia, realizando inquéritos sob a responsabilidade do gabinete regional de intervenção para a supressão da covid-19.



Para isso, os colaboradores da FPF tiveram formação e já integraram as equipas que fazem os inquéritos, dedicando entre duas a três horas de trabalho diário a esta colaboração.



A FPF promete continuar a colaborar em todas as iniciativas que tenham como missão o combate à covid-19, depois de já ter disponibilizado a Casa dos Atletas, na Cidade do Futebol, em Oeiras, para receber um hospital de campanha.