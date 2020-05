Covid-19. Gil Vicente sem casos positivos no segundo rastreio

“O Gil Vicente informa que os testes de rastreio à covid-19 realizados na última quinta-feira ao plantel e staff, deram todos negativo”, lê-se numa nota publicada nas redes sociais do clube minhoto, que deve avançar para a realização de treinos coletivos durante a próxima semana.



Com a entrada do país em situação de calamidade, em 3 de maio, após três períodos consecutivos em estado de emergência, desde 19 de março, os "galos" voltaram a pisar o relvado de forma individualizada no dia seguinte, quase um mês e meio após a suspensão da I Liga, que deve ser reatada à porta fechada a partir de 4 de junho.



Desde que os 45 membros da estrutura do Gil Vicente receberam os primeiros resultados negativos nos testes à covid-19, em 4 de maio, o treinador Vítor Oliveira tem optado por distribuir o plantel em horários e espaços diferentes nos relvados dos estádios Cidade de Barcelos, Adelino Ribeiro Novo e Campo de Carvalhal.



Numa temporada​​​​​​ marcada pelo regresso ao principal escalão, após uma reintegração administrativa a partir do Campeonato de Portugal, na sequência do "caso Mateus", o Gil Vicente ocupa a nona posição à entrada para as 10 jornadas finais, com os mesmos 30 pontos de Moreirense e Santa Clara, 14 acima da zona de descida.