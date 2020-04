Covid-19. Governo reconhece impacto económico do futebol

", disse João Paulo Rebelo.O governante falava após uma reunião que o primeiro-ministro, António Costa, manteve conjuntamente com os presidentes da FPF, Fernando Gomes, da LPFP, Pedro Proença, bem como com os presidentes de FC Porto, Benfica e Sporting.













Na reunião, que durou cerca de uma hora e meia, estiveram ainda presentes o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, e os secretários de Estado da Juventude e do Desporto e da Saúde.João Paulo Rebelo reservou informações mais concretas sobre a eventual retoma dos campeonatos profissionais de futebol para quinta-feira, quando se realizar o próximo Conselho de Ministros, no qual serão anunciadas "uma série de medidas do levantamento de restrições no país", pelo que "o desporto não podia ser deixado para trás".", disse o secretário de Estado.Antes, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, também referiu que".

"Ouvidos os pareceres das entidades, (o primeiro-ministro) transmitirá se estão criadas as condições para haver a retoma. O nosso propósito (com a reunião) era chamar a atenção do interesse da indústria do futebol em reativar" o futebol desde que estejam garantidas condições "para salvaguardar a saúde pública, acrescentou o líder da FPF.