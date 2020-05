Covid-19. "Ilustres" do Praiense reivindicam subida à II Liga

"Depois de uma época desportiva de investimento público e privado, de esforço e sacrifício e de mérito desportivo, de repente, pela aplicação de um determinado critério, o Praiense ficou afastado da possibilidade de aceder aos campeonatos profissionais de futebol", lê-se na carta.



A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou que vai indicar o Vizela e o Arouca para subirem ao segundo escalão do futebol português, alegando o "mérito desportivo", já que foram os "dois clubes com maior número de pontos".



De fora da decisão da FPF, ficou o Praiense, líder da série C, com 53 pontos.



A carta é assinada por Tiago Ormonde, antigo presidente do Praiense e vereador da Câmara Municipal da Praia da Vitória, e conta com 52 subscritores, que perfaz o número de pontos que o clube contava aquando da suspensão do Campeonato de Portugal.



Na missiva, os adeptos dizem querer contar uma "bonita história" aos seus "filhos e netos" sobre a realização de um "sonho", que inclui o Praiense na II Liga de futebol.



"Era uma vez o nosso Praiense, viviam-se tempos difíceis e atípicos, e um dia, a direção da FPF, precipitadamente, injustamente e involuntariamente, tomou uma decisão que emergiu sentimentos de tristeza e revolta na nossa Praia da Vitória", lê-se no documento.



Os redatores dizem-se "com o coração cheio de esperança" de que será possível repor a "justiça".



"Contaremos nós, mais tarde, com ponderação, humildade e reconhecimento, a FPF primou pelo exemplo, repôs a justiça, devolveu o que era nosso por direito próprio e realizou o sonho dos praienses", dizem, imaginando a subida do clube.



Entre os subscritores do documento, estão o secretário adjunto da presidência do Governo dos Açores, Berto Messias, o músico Carlos Alberto Moniz, o antigo presidente da Câmara da Praia da Vitória Carlos Virgílio da Costa Lima, o sócio número um do clube, José Silveira Rocha, entre outros antigos dirigentes políticos e desportivos açorianos.



A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou em 8 de abril o cancelamento dos campeonatos seniores não profissionais de futebol e futsal da época 2019/20, devido à pandemia de covid-19.



Vizela (Série A, com 60 pontos), Arouca (B, com 58), Praiense (Série C, com 53 pontos) e Olhanense (D, com 57) eram os líderes na altura do cancelamento.



O Campeonato de Portugal é composto por 72 clubes, dividido em quatro séries, cada uma com 18 equipas, sendo que os dois primeiros classificados de cada série são apurados para um "play-off" que determina a subida de dois clubes à II Liga.