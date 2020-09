Covid-19. Infeções no Gil Vicente cancelam jogo-treino com Vitória de Guimarães

O plantel de Rui Almeida realizou testes de despistagem à covid-19 na quinta-feira, de acordo com o Plano de Retoma da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, e conheceu os resultados esta manhã, que levaram os gilistas a cancelar, por precaução, o encontro marcado para o Estádio D. Afonso Henriques, sem revelar as identidades em causa.



Ao longo da pré-temporada, o Gil Vicente derrotou o Leixões (3-0), empatou com Moreirense (0-0) e Desportivo de Chaves (0-0) e perdeu diante do Sporting de Braga (0-1), enquanto o Vitória de Guimarães venceu a equipa B (3-2) e o Académico de Viseu (1-0) e também não saiu do nulo com a formação de Moreira de Cónegos.



O Desportivo de Chaves anunciou hoje que dois atletas e dois elementos da equipa técnica estavam infetados com o novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, horas antes de visitarem o Feirense, a partir das 20:00, na jornada inaugural da II Liga.



O Vitória de Guimarães assinala a estreia na próxima edição da I Liga em 18 de setembro com a receção ao Belenenses SAD, às 21h15, um dia antes de o Gil Vicente se deslocar ao Estádio José Alvalade, em Lisboa, para defrontar o Sporting, às 18h30.