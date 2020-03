Covid-19. Ivo Vieira antevê Vitória de Guimarães-Sporting por videoconferência

"Informamos que a conferência de imprensa de antevisão ao encontro entre Vitória Sport Clube e o Sporting Clube de Portugal, que contará com a presença do treinador Ivo Vieira, será realizada esta quinta-feira, às 12h15, por videoconferência", informou hoje a nota enviada pelo clube vitoriano aos órgãos de comunicação social.



A Federação Portuguesa de Futebol decretou, na terça-feira, que todos os jogos das competições profissionais e não profissionais agendados para o próximo fim de semana vão realizar-se à porta fechada, no âmbito da epidemia de Covid-19, até agora responsável por infetar por 59 pessoas em território nacional, segundo a atualização hoje feita pela Direção-Geral de Saúde.



O clube minhoto, sexto classificado da I Liga, com 37 pontos, solicitou aos órgãos de comunicação social o pedido de um convite para participarem na conferência de imprensa e garantiu a disponibilização dos conteúdos áudio e vídeo da antevisão do embate com os ?leões', quartos classificados, com 42.



A doença Covid-19, provocada a partir do surto de um novo coronavírus detetado em dezembro, na China, foi declarada hoje como pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS).



O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus O diretor-geral da OMS referiu, em conferência de imprensa, que existem mais de 118 mil casos de infeção em 114 países, que resultaram até agora em 4.291 mortes.