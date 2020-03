Covid-19: Jogador do Marítimo Pedro Pelágio garante tranquilidade

“Está tudo tranquilo. A família está bem e as pessoas estão bem. Podemos ficar em casa e lutarmos todos contra este vírus, porque, todos juntos, vamos ultrapassá-lo, seguindo todas as orientações que nos são dadas”, salientou.



O médio madeirense falou após uma partida do vídeojogo FIFA20, numa iniciativa da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, em parceria com a Direção-Geral da Saúde (DGS), de simular a 26.ª jornada da I Liga portuguesa de forma virtual.



Pedro Pelágio representou a sua equipa, o Marítimo, e venceu o FC Porto, pelo qual jogou o avançado Fábio Silva, por 3-2, embora o resultado fosse “o menos importante”, como tinha referido na antevisão do jogo, no qual os insulares ficaram reduzidos a dez, por expulsão de... Pedro Pelágio.



“Tive que ‘matar’ o contra-ataque, fui expulso e não queria ser. Ainda por cima foi com o meu jogador e foi estranho ver o [cartão] vermelho e reparar que sou eu”, comentou.



A Madeira elevou hoje para oito o número de casos de covid-19, mais um do que na sexta-feira, informou o Instituto de Administração da Saúde da região autónoma (IASAÚDE), indicando que 345 pessoas se encontram em vigilância ativa.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 271 mil pessoas em todo o mundo, das quais pelo menos 11.401 morreram.